Romania: ministro Esteri, abbiamo un ruolo attivo nel facilitare il transito di grano ucraino (2)

- Per quanto riguarda la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, Odobescu ha sottolineato il sostegno fornito alla popolazione colpita: “Abbiamo donato circa 230 tonnellate di materiali e cibo. Abbiamo ribadito la nostra profonda preoccupazione e tristezza per le vittime civili di questo conflitto. Ho sottolineato l'importanza di sforzi congiunti che portino all'identificazione di un orizzonte politico e al consolidamento di un clima di sicurezza regionale stabile che consentirebbe a tutti gli Stati della regione di vivere in pace e sicurezza. La Romania, come è noto, continua a sostenere la soluzione dei due Stati”, ha aggiunto. Ammar ha affermato che la guerra deve essere fermata: "Ho evocato la situazione catastrofica e drammatica, che ho qualificato in più occasioni come un fallimento totale a tutti i livelli nella Striscia di Gaza, e l'assoluta necessità oggi, più che domani, di fermare questa guerra asimmetrica. (Rob)