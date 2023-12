Medio Oriente: Netanyahu, l'Autorità palestinese non è la soluzione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) di includere il gruppo islamista palestinese Hamas nella futura leadership che governerà i Territori "dimostra che l'Anp non è la soluzione". Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, rispondendo alla proposta fatta dal premier palestinese Shtayyeh. "Non ci sarà Hamas, lo elimineremo. Il fatto che questa sia la proposta dell’Autorità palestinese non fa altro che rafforzare la mia politica: l’Autorità palestinese non è la soluzione", ha affermato. In precedenza, Shtayyeh aveva auspicato che Hamas - al potere a Gaza e responsabile dell'attacco in Israele il 7 ottobre scorso - possa diventare un partner minore dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), contribuendo a costruire un nuovo Stato indipendente, costituito da Gaza, Gerusalemme Est e Cisgiordania. "Hamas prima del 7 ottobre è una cosa e dopo è un'altra cosa", ha detto Shtayyeh. "Se saranno pronti a raggiungere un accordo e ad accettare la piattaforma politica dell'Olp, allora ci sarà spazio per discutere. I palestinesi non devono essere divisi", ha affermato. Come evidenzia il quotidiano israeliano "Haarezt", la proposta di Shtayyeh, secondo la quale Hamas prenderebbe parte al governo dell'Autorità palestinese, "è nella migliore delle ipotesi ottimistica". Hamas ha cacciato l’Autorità nazionale palestinese da Gaza nel 2007, e una serie di accordi firmati da allora tra le due parti non sono mai stati attuati, ricorda il quotidiano. (Res)