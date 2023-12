Rai: M5s, appalti a società legata a quella di Gasparri, lasci Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come riporta oggi il Fatto Quotidiano, rispondendo alla nostra interrogazione la Rai ha messo nero su bianco gli accordi negoziali tuttora in essere con una società legata a quella di cybersicurezza presieduta da Maurizio Gasparri. Anche su questo non aveva detto nulla". Lo affermano gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi. "Continuiamo a ritenere - scrivono - che al netto di quanto accadrà in Senato davanti alla Giunta per le Elezioni, la presenza del capogruppo di Forza Italia è incompatibile con la vigilanza Rai. Dietro il cognac e le carote agitate in commissione c'è una questione di opportunità enorme che non può continuare ad essere ignorata dalla maggioranza".(Com)