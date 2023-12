Scozia: corte reputa legittimo il veto di Westminster alla legge sull’identità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha agito secondo la legge quando ha bloccato la legge scozzese sull’identità di genere. Lo ha stabilito la massima corte della giustizia civile in Scozia. La normativa, che mirava a semplificare il cambiamento del genere legalmente riconosciuto, era stata approvata dal Parlamento scozzese lo scorso dicembre, ma poi bloccata prima della promulgazione a gennaio. L’argomento addotto dal governo centrale è che la legge è in contrasto con la normativa sull’uguaglianza. La Scozia ha quindi fatto ricorso contro la decisione di Londra, a cui la sentenza di oggi ha risposto. L’esecutivo scozzese mantiene ancora il diritto di fare appello alla giustizia locale e, in ultima istanza, alla Corte Suprema di Londra. (Rel)