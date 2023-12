Trasporto aereo: Schifani, ci stiamo battendo per tariffe più basse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci stiamo battendo perché si possa pagare il meno possibile” per quel che riguarda i voli per la Sicilia e “come Regione abbiamo previsto uno sconto del 25 per cento per tutti i siciliani che vogliono arrivare o raggiungere l'isola, così come un 25 per cento per gli studenti e per le famiglie con un Isee bassa”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a “Diario del giorno” su Rete4. (Rin)