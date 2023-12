Germania: ministri Interno, criminalizzare negazione diritto di Israele all’esistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La negazione in pubblico del diritto di Israele all’esistenza dovrebbe essere criminalizzata in Germania. È la proposta avanzata dai ministri dell’Interno dei Laender alla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser. Inoltre, l’esponente del governo federale viene esortata a imporre ulteriori divieti su attività e associazione per i gruppi islamisti, nonché a perseguire più severamente la propaganda jihadista, l’Islam radicale e l’odio per Israele e gli ebrei su Internet. I ministri dell’Interno dei Laender sostengono il piano del governo federale di negare la cittadinanza tedesca agli immigrati con “atteggiamenti antisemiti, razzisti o altrimenti disumani”. In questa prospettiva, ai test di naturalizzazione dovrebbero essere aggiunte domande sulla “responsabilità speciale” della Germania per gli ebrei e sul diritto di Israele all’esistenza. Il governo federale dovrebbe, infine, verificare se sia possibile revocare la cittadinanza tedesca a quanti ne hanno anche un’altra e sono stati condannati per aver formato un'organizzazione terroristica. (Geb)