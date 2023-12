Rai: Gasparri (FI) annuncia querele, su appalti ricostruzioni fantasiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In riferimento alla richiesta di informazioni sui legami tra la Cyberealm e la Rai, presentata da alcuni parlamentari in Commissione di Vigilanza, "la risposta dall'azienda di viale Mazzini è netta e conferma la totale assenza di qualunque rapporto tra Cyberealm e Rai". Lo afferma in una nota l'ufficio stampa del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "La risposta - si legge ancora - è altrettanto netta per quanto riguarda Atlantica cyber security, società con la quale il senatore Gasparri non ha peraltro alcun contatto, come ribadito dalla stessa anche nei giorni scorsi e nella quale non ricopre alcuna carica. Nello specifico, la Rai comunica che Atlantica digital Spa ha dei rapporti con Rai dal 2018, quando avendo acquisto un ramo di Ericsson è subentrata in dei contratti che Ericsson aveva con Rai. Gestiti poi secondo le procedure negoziate e secondo le norme vigenti. Si tratta di una società nella quale il sen. Gasparri non ha mai avuto alcun ruolo". Ancora una volta, quindi, "la realtà delle cose si dimostra lontana da qualsiasi ricostruzione fantasiosa come dimostra la nota ufficiale della Rai. Il che comporta le conseguenze del caso per chi ha detto o dirà falsità. Si procederà alle necessarie querele nei confronti di organi di stampa autori di affermazioni mendaci, estensibili a chiunque in qualsiasi sede le ripeta', conclude la nota. (Com)