Milano: un nuovo quartiere riqualificato intorno a via Trento

- La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto di riqualificazione degli spazi pubblici tra piazza Trento e le vie contigue Crema, Palladio e Adige, che accompagnerà l'intervento di attuazione del nuovo headquarter di A2A e interesserà un territorio di quasi 63mila metri quadri di estensione. Il progetto, firmato dagli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, è concepito per trasformare piazza Trento da mero snodo di traffico ad area fruibile da cittadini e cittadine come luogo di aggregazione, e prevede la completa rivisitazione degli spazi pubblici partendo dalla sostituzione dell'intera rete di sottoservizi per arrivare alla creazione di un'area a verde accessibile, alla riqualificazione dei marciapiedi e del parterre centrale, cui si aggiungono la creazione di nuove connessioni ciclabili e di un'area cani. Dalla piazza, la trasformazione si irradia poi nelle strade limitrofe: in via Crema angolo via Giulio Romano verrà realizzato ex novo il sagrato della chiesa di sant'Andrea, il tratto sud di via Crema sarà pedonalizzato (un intervento che permetterà anche l'introduzione di una piccola area giochi), e tra le vie Crema-tratto nord, Salmini e Verona verrà formata una nuova piazzetta pedonale. I marciapiedi, allargati fino a 10 metri, diventeranno complanari alle carreggiate, che verranno ridotte, le alberature e le aree verdi mantenute ed incrementate (in via Adige in particolare è previsto un nuovo filare alberato), i tratti ciclabili potenziati e connessi tra loro. (segue) (Com)