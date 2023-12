Sanità: a Milano prosegue accordo tra Esercito e Asst Ss. Paolo e Carlo per vaccini antinfluenzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco delle tradizioni di vicinanza alla popolazione, anche quest’anno il Centro Ospedaliero Militare dell’Esercito, in collaborazione con Asst Santi Paolo e Carlo, partecipa alla Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2023/2024 della Regione Lombardia. L’utente può indicare già nel portale della Regione il Com-Centro ospedaliero militare come centro vaccinale. L’area adibita ad hub vaccinale è il Padiglione n. 12 dell’anello sanitario del Com, già utilizzato durante la Campagna Nazionale di vaccinazione Covid-19, dove sono già predisposti box vaccinali, sale di attesa pre e post vaccinazione, locale urgenza/emergenza, sala allestimento e servizi di supporto alla somministrazione di vaccini. “L’attività di vaccinazione rientra nell’ambito delle molteplici attività realizzate dall’Esercito Italiano a sostegno dei cittadini, permettendo la gestione dei casi sospetti, riducendo in tal modo il rischio di complicanze gravi e di ricovero in strutture ospedaliere per coloro che sono definiti “fragili” ed affetti da malattie croniche", dichiara il direttore del Com, il Brig. Gen. Filippo Agosta, all’avvio della campagna vaccinale. “Una virtuosa sinergia tra la nostra Asst e il Com per la tutela della salute pubblica" dichiaraMatteo Stocco, Direttore Generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo durante una visita al Centro Vaccinale. "Continua così la collaborazione tra Esercito Italiano e Istituzioni locali, una presenza rassicurante per la città di Milano che raccoglie il consenso della popolazione". La collaborazione tra Com e l’Asst Santi Paolo e Carlo nasce in piena pandemia da Covid-19. (Com)