Mercosur: approvata norma per dazi su importazioni più flessibili fino al 2025

- Su proposta del Brasile, il Mercosur ha approvato una norma che permetterà fino alla fine del 2025 una maggiore flessibilità nelle importazioni. Il provvedimento, deciso nel corso del vertice dei capi di Stato chiuso ieri a Rio de Janeiro, concede piena libertà di variare il Letec, la lista i prodotti per i quali è possibile applicare un dazio in entrata differente rispetto a quello comune imposto dalla regola del blocco. Un gruppo di prodotti che fino ad ora si poteva cambiare solo per una parte, il 20 per cento del totale, ogni sei mesi. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha rivendicato la decisione come necessaria per apportare flessibilità commerciale al blocco, oggi legato alla regola - pensata per garantire equità tra i membri - che su ogni prodotto in arrivo da Paesi esterni deve valere un dazio unico. Una iniziativa di modernizzazione apprezzata dal presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, da tempo critico nei confronti del protezionismo dell'organismo. Come conseguenza, Montevideo ha firmato la dichiarazione conclusiva assieme agli altri Paesi, dopo tre anni in cui chiudeva il vertice con un documento separato. (Brb)