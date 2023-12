Nato: Erdogan, Usa facciano la loro parte su adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono fare ciò che è necessario sulle vendite degli F-16 alla Turchia per completare il processo di adesione della Svezia alla Nato. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". "Se siamo due alleati della Nato, allora dovete fare la vostra parte, allo stesso tempo il nostro parlamento prenderà la decisione necessaria", ha detto Erdogan. Erdogan ha firmato il protocollo di adesione della Svezia alla Nato e lo ha presentato al parlamento il 23 ottobre scorso. Il 16 novembre, la commissione parlamentare per gli Affari esteri ha rinviato l'esame del protocollo. La Turchia vuole acquistare dagli Stati Uniti l'ultimo modello di aereo F-16 Block 70, nonché 79 kit per ammodernare gli F-16 già in dotazione. (Tua)