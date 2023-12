Turchia-Usa: Erdogan, in agenda nessun incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è previsto un incontro con tra i presidenti di Turchia e Stati Uniti, rispettivamente Recep Tayyip Erdogan e Joe Biden. Lo ha dichiarato il capo dello Stato turco, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Anadolu". "La sua posizione su Gaza è nota a tutti noi. Se ci chiama, discuteremo direttamente con lui di qualunque questione debba essere discussa", ha aggiunto. Intanto oggi il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si è diretto negli Stati Uniti per partecipare al vertice straordinario del Consiglio di sicurezza dell'Onu dedicato alla situazione in corso a Gaza. (Tua)