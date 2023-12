Lazio: Tiero (Fd'I), bandi per l'accesso al credito delle Pmi, grande successo di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendo rivolgere un ringraziamento al vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, al presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini e al suo staff, nonché al sindaco di Latina Matilde Celentano, che hanno condiviso con il sottoscritto il successo dell'evento svoltosi ieri al palazzo comunale del capoluogo, relativamente alla presentazione dei bandi per l'accesso al credito delle Pmi. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Considero di straordinaria importanza questo pacchetto di provvedimenti, nell'ambito dei quali vengono messi in campo 135 milioni di euro, secondo una strategia concordata con Lazio Innova e con gli enti e gli istituti di credito che ci supportano, e che prevede la capacità di dare risposte concrete e immediate alle diverse esigenze del tessuto imprenditoriale e produttivo del nostro territorio. Ringrazio i vertici delle organizzazioni di categoria, nonché i rappresentanti delle imprese, perno del tessuto produttivo della provincia, per la grande partecipazione che hanno garantito in questa occasione", prosegue Tiero. (segue) (Com)