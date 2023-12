Lazio: Tiero (Fd'I), bandi per l'accesso al credito delle Pmi, grande successo di partecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto fortemente che questo incontro si facesse su Latina, per dare centralità alla città capoluogo. Saranno predisposti non una serie di bandi copia e incolla come nel passato - spiega Tiero - , ma calzati sulle esigenze dei vari territori. Ho apprezzato in particolare dal presidente Marcolini l'intenzione di rilanciare gli ambiti territoriali, coinvolgendo i consiglieri con incontri diretti per valorizzare gli Spazi Attivi. Si tratta di mettere in evidenza le opportunità che l'innovazione può offrire alle nostre imprese. E come già anticipato nelle scorse settimane mi adopererò per un tour cognitivo nella provincia di Latina, relativamente al lavoro che Spazio Attivo di Lazio Innova sta portando avanti nella realtà pontina. Sono convinto che solamente facendo un gioco di squadra tra Regione, Lazio Innova, Comuni ed imprese si potranno cogliere opportunità importanti per il rilancio economico delle nostre aziende. La ricetta vincente è rappresentata dalla sinergia e dalla collaborazione tra tutti gli stakeholders. Da soli non si va da nessuna parte. Solo se tutti remeranno nella stessa direzione si potranno raggiungere risultati strategici per i nostri territori". (Com)