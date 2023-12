Medio Oriente: oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu per cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi un progetto di risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. La risoluzione è stata redatta dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) e dal gruppo arabo presso le Nazioni Unite, e presentata dagli Emirati Arabi Uniti, che attualmente occupano il seggio arabo nel Consiglio. Secondo le indiscrezioni, la bozza di risoluzione chiede “un immediato cessate il fuoco umanitario” a Gaza e “il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, oltre a garantire l’accesso umanitario”. Inoltre, il testo esprime “grave preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e per la sofferenza della popolazione civile palestinese, e sottolinea che le popolazioni civili palestinese e israeliana devono essere protette in conformità con il diritto umanitario internazionale”. Mercoledì, 6 dicembre, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invocato l'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite invitando il Consiglio di sicurezza a chiedere un cessate il fuoco, per contribuire a evitare una crisi catastrofe umanitaria a Gaza che potrebbe avere “implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro insieme e per la pace e la sicurezza nella regione”. (Res)