Ue: Pichetto, accordo su case green segue impostazione cercata da governo italiano

- L'accordo che le istituzioni Ue hanno raggiunto sulla riforma della direttiva per le prestazioni energetiche degli edifici, assicurando maggiore flessibilità e centralità agli Stati su come realizzare l'efficientamento energetico, vira verso l'impostazione sempre cercata dal governo italiano. Lo si legge in una dichiarazione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Proseguiamo ora nel processo di decarbonizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio, obiettivo che non abbiamo mai messo in discussione, ribadendo l'impostazione italiana per una transizione giusta e sostenibile, in cui la casa degli italiani, bene rifugio delle nostre famiglie, venga tenuta fuori da ogni ragionamento ideologico", ha concluso il ministro. (Beb)