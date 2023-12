Germania: Esken (Spd) accusa i popolari di istigazione e populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Saskia Esken, ha accusato di “istigazione” e populismo i popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principale gruppo di opposizione al Bundestag. Al congresso della Spd in corso a Berlino, Esken ha dichiarato che “Cdu e Csu istigano in coro” contro il governo “insieme” ai nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd). Con la Cdu guidata dal presidente Friedrich Merz, ha evidenziato Esken, “abbiamo l'opposizione più populista di tutti i tempi”. Secondo la copresidente della Spd, Merz e il suo partito non hanno lavorato solo contro il governo, ma anche “contro la coesione e contro il Paese”. Inoltre, “per il successo a buon mercato di un titolo di giornale”, Merz è “disposto a dividere il Paese e a danneggiare la reputazione della Germania”. Questo non ha più nulla a che vedere con un partito di massa serio come era la Cdu. Secondo Esken, alla guida delalla Spd con Lars Klingbeil, nei popolari “non vi è senso di responsabilità, non vi è amore per il Paese, ma soltanto vandalismo politico”. A sua volta, Klingbeil ha affermato che Merz “non sarà mai il futuro” della Germania. Nel pomeriggio di oggi, i 600 delegati al congresso della Spd voteranno per il rinnovo della dirigenza del partito, con Esken e Klingbeil che si sono ricandidati alla copresidenza, assunta rispettivamente nel 2019 e nel 2021. (Geb)