Milano: il ministro Sangiuliano visita palazzo Citterio

- “Il progetto della grande Brera è una delle iniziative che perseguiamo con maggiore determinazione. Il 2024 sarà l’anno in cui si riuscirà ad aprire Palazzo Citterio: sarà solamente uno dei tasselli del grande rilancio della Pinacoteca di Brera, che merita una rinnovata centralità per il valore delle sue opere”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, questa mattina, accompagnato da Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese e direttrice ad interim della Pinacoteca nell’attesa dell’imminente nomina del nuovo direttore, ha fatto visita per la quarta volta al cantiere di palazzo Citterio per verificare lo stato dei lavori e la loro rapida conclusione. (Rin)