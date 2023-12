Germania: operativo il Comando spaziale Usa di Ramstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È da oggi operativo il Comando delle Forze spaziali degli Stati Uniti (Ussf) per l’Europa e l’Africa, che ha sede a Ramstein, in Germania. La struttura conta inizialmente 30 effettivi, con al vertice il colonnello Max Lantz dell’Ussf. L’obiettivo è contribuire a proteggere le infrastrutture critiche come le telecomunicazioni e la navigazione spaziale, nonché “scoraggiare potenziali oppositori, rispondere alle crisi e rafforzare alleanze e partenariati”. Il comandante dell’Ussf, il generale Chance Saltzmann, ha affermato che l’importanza delle infrastrutture satellitari è aumentata negli ultimi decenni. Secondo Saltzmann, questo sviluppo non riguarda soltanto il settore militare, ma anche la vita quotidiana, che non è più concepibile senza il supporto di tecnologie come il Gps. Per gli Stati Uniti, l’attivazione del Comando dell’Ussf di Ramstein è un traguardo sul percorso del afforzamento delle capacità spaziali condivise in Europa e Africa. (Geb)