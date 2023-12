Ue: Giorgetti, se Franco fosse stato al mio posto avrebbe potuto competere per presidenza Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nadia Calvino è un'ottima candidata per la presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei), ma se Daniele Franco fosse stato ministro se la sarebbe potuta giocare meglio. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa a margine dell'Ecofin di Bruxelles. "Calvino è un ottima candidata e l'Italia aveva il suo candidato. Questo è l'esito. Se Franco fosse stato al mio posto se la sarebbe potuta giocare meglio", ha detto. (Beb)