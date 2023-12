Sicurezza: Salvini, a Portogruaro ennesima strage, approvare in fretta nuovo codice strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ennesima strage stanotte sulle strade italiane”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che in un video ha commentato il tragico incidente di questa notte a Portogruaro, in provincia di Venezia, in cui tre giovani hanno perso la vita. Ancora non si esclude possa esservi un quarto ragazzo disperso nel fiume in cui è precipitata la vettura su cui viaggiavano. “Spero da ministro dei Trasporti e da papà - ha aggiunto - che il Parlamento faccia in fretta ad approvare il nuovo Codice della strada, la nuova legge sulla sicurezza stradale che prevede più educazione, controlli, prevenzione e sanzioni, perché 3.200 morti ogni anno sono una strage a cui voglio porre fine. Si faccia in fretta, è il mio appello a tutti”. (Rin)