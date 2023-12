Russia: Cremlino, la campagna elettorale di Putin di fatto è già iniziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del presidente russo Vladimir Putin di fatto è iniziata oggi, ma deve ancora essere registrato come candidato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in una conferenza stampa. Putin ha annunciato la sua corsa per la rielezione durante una conversazione informale a una cerimonia di conferimento di onorificenze al Cremlino oggi. "Non è ancora stato registrato come candidato, vi informeremo su come si candiderà", ha detto Peskov ai giornalisti, aggiungendo che tutti i dettagli della campagna elettorale di Putin "saranno determinati" in seguito. Peskov ha reso noto che il presidente parteciperà anche al congresso del partito Russia Unita. Infine, il portavoce del Cremlino ha aggiunto che l'annuncio della decisione del capo dello Stato non è stato pianificato in anticipo. (Rum)