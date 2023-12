Mes: Giorgetti, 14 dicembre discussione alla Camera su ratifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 dicembre si svolgerà la discussione alla Camera dei deputati per la ratifica del Mes. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa a margine dell'Ecofin di Bruxelles. "Il Mes non è nelle mie mani, è nelle mani dell'organo supremo. Come prevede la Costituzione repubblicana, decide la Camera dei deputati. Mi hanno detto che la Conferenza dei capigruppo ha fissato la discussione il 14 dicembre", ha dichiarato Giorgetti. (Beb)