Argentina: al partito del presidente eletto le presidenze delle due Camere

- Saranno entrambi esponenti de La libertà avanza (Lla), il partito del presidente eletto Javier Milei, i presidenti delle due camere che da lunedì 11 accompagneranno il nuovo governo. Nella seduta preliminare tenuta ieri, infatti, la Camera ha eletto presidente, come da previsioni, il deputato Martin Menem, nipote di Carlos Saul, capo dello Stato argentino tra il 1989 e il 1999. Il Senato sarà guidato dalla vice presidente eletta, Victoria Villaruel, così come dispone la Costituzione, pur non potendo disporre del voto, a meno che non ci sia una situazione di stallo. Nonostante le presidenze, La libertà avanza non godrà della maggioranza in nessuno dei due rami: i gruppi più numerosi, anche se incapaci di esprimere la maggioranza, saranno infatti quelli del centrosinistra di Unione per la patria (Up), con 108 su 257 deputati alla Camera, e 33 su 72 al Senato. (segue) (Abu)