Argentina: al partito del presidente eletto le presidenze delle due Camere (2)

- Sarà quindi importante seguire le trattative sull'operato in Aula, che le varie forze politiche hanno già iniziato a svolgere. Una partita cruciale dal momento che il presidente eletto, pur a fronte di una più che ambiziosa agenda di governo, non dispone in teoria che di un gruppo ridotto di deputati, 35. A questi si potrebbero aggiungere buona parte dei 94 deputati di Insieme per il cambio (Jxc), la coalizione di centrodestra che fa riferimento all'ex presidente, Mauricio Macri, oggi alleato del presidente. Una fusione che dovrebbe essere agevolata anche dall'ingresso di nomi di spicco di Jxc, a partire da Patricia Bullrich, la candidata presidente che andrà al ministero della Sicurezza, e Luis Petri, candidato vice presidente cui spetterà il ministero della Difesa. (Abu)