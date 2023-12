Patto stabilità: Giorgetti, posizione Italia invariata, serve periodo transitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione dell'Italia sulla revisione del Patto di stabilità è rimasta la stessa. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in un punto stampa a margine della riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Rriteniamo che viviamo circostanze eccezionali e che serva un periodo transitorio per tenere conto di queste circostanze eccezionali, che speriamo non si replichino ancora per molto, e che debbano essere tenute in conto quelle che sono le finalità strategiche che l'Europa si è data in termini di sicurezza, di transizione digitale, energetica e ambientale", ha detto il ministro. "Queste grandi finalità politiche richiedono delle regole fiscali coerenti per poterle finanziare, altrimenti rimangono dei nobili principi e auspici, ma senza possibilità concreta di traduzione. Ripeto, le regole fiscali sono un mezzo per realizzare questi fini, non un fine a se stesso", ha aggiunto. Dal punto di vista italiano, ha poi ribadito, "se nell'accordo trovato la fase transitoria diventasse definitiva, sarebbe logico e coerente con le aspirazioni europee". L'Italia, ha proseguito, accetterà un pacchetto complessivo, "non si può prendere solo un dettaglio e isolarlo dagli altri, ma considerare l'approccio complessivo". L'Italia, ha concluso Giorgetti, "non si lamenta rispetto al fatto che dobbiamo garantire sostenibilità fiscale, lo abbiamo sempre accettato e abbiamo accettato anche delle salvaguardie proposte dalla Germania. Quello che ribadisco è che se giovedì prossimo (al vertice europeo di Bruxelles) i capi di Stato e di governo continuano a mantenere alti gli standard delle ambizioni europee, le regole fiscali europee devono essere adeguate a questo standard di ambizioni". (Beb)