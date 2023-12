Serbia-Ungheria: Orban, Belgrado può contare sempre su di noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema è che non capiscono che l'Ue ha bisogno della Serbia più di quanto la Serbia abbia bisogno dell'Ue, perché i serbi hanno altre opzioni. Dimenticano che la Serbia ha una grande tradizione nel movimento dei non allineati e le sue conoscenze e capacità diplomatiche non sono legate esclusivamente all'Ue. La Serbia è molto più mobile, ha uno spazio di manovra molto più ampio sia in politica estera che nella politica di sicurezza, rispetto a molti altri Paesi dell'Europa centrale, anche più di noi in Ungheria. L'Occidente non è più importante come prima, non è dominante come prima, l'economia mondiale, il sistema di sicurezza mondiale sta attraversando grandi cambiamenti", ha detto Orban. Sulle sanzioni contro la Russia, Orban ha affermato che il comportamento di Belgrado "è più che logico", poiché anche all'Ungheria, seppur membro dell'Ue, non piace l'approccio dell'Unione. "Intendo l'approccio alla politica internazionale basato sulle sanzioni. Non solo in relazione alla Russia, ma in generale. Ci sono rari esempi in cui le sanzioni ci hanno portato al risultato desiderato. Le sanzioni non sono un buon metodo. La Serbia non fa parte dell'Ue. Nessuno può aspettarsi che la Serbia adotti il sistema europeo di sanzioni quando la Serbia non è membro dell'Ue. Quello che fanno il presidente e i canali diplomatici della Serbia ci sembra molto logico da Budapest. Perché dovrebbero accettare qualcosa che è dannoso per loro?", ha concluso Orban. (Seb)