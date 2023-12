Difesa: Pd, orgoglio e gratitudine per presenza Mattarella a Mignano Monte Lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Mignano Monte Lungo si è commemorato l'80º anniversario della cruciale battaglia di Mignano Monte Lungo, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sindaci e autorità religiose, civili e militari. Questo evento storico "ha visto un'unità militare italiana combattere insieme agli alleati, segnando l'inizio della rinascita dell'esercito dopo l'armistizio. La battaglia di Monte Lungo rimane un esempio di coraggio e ispirazione per le forze armate italiane, impegnate a garantire la pace in Italia e all'estero". Lo ha affermato, a margine della cerimonia presso il Sacrario militare di Mignano Monte Lungo, Stefano Graziano, capogruppo del partito democratico in commissione Difesa. "La cerimonia di oggi - ha aggiunto - è stata un ricordo tangibile di un passato fondamentale: 'Non c'è futuro senza memoria'. Questa battaglia è un fulgido esempio, soprattutto per le nuove generazioni, di uomini coraggiosi che hanno sacrificato le proprie vite per i valori di libertà, pace e democrazia. Siamo fieri che il Presidente Mattarella abbia scelto di essere qui a Mignano Monte Lungo oggi, rafforzando sempre di più il legame con il territorio e la difesa dei valori di libertà e democrazia", ha concluso.(Rin)