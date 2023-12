Ucraina-Estonia: Zelensky sente premier Kallas, focus su rafforzamento difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con la premier estone Kaja Kallas. Lo ha reso noto su Telegram Zelensky. "Dopo i tentativi mattutini della Russia di lanciare un attacco missilistico contro l'infrastruttura civile ucraina, ho notato l'importanza di rafforzare ulteriormente la difesa aerea dell'Ucraina", si legge nel messaggio del presidente. Zelensky ha sottolineato che le regioni che devono essere rafforzate in primo luogo sono Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson e Odessa, in modo da proteggere il corridoio del grano. "Abbiamo anche discusso l'importanza di mantenere il sostegno politico e finanziario dell'Ucraina da parte dell'Ue, nonché l'unità dell'Unione europea, tenendo conto delle decisioni attese del vertice del Consiglio europeo per aprire i negoziati di adesione e fornire 50 miliardi di euro di sostegno", ha proseguito Zelensky. Il capo dello Stato ha evidenziato che l'Ucraina "soddisfa tutti gli obblighi nei confronti dell'Ue". Infine, i due leader hanno discusso la cooperazione nel settore della sicurezza informatica e gli sforzi congiunti "per contrastare la disinformazione russa". (Kiu)