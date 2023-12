Mes: Marattin (Iv), manfrina indegna, mi aspetto che finisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio avviso, la mancata ratifica del Mes non ha aiutato nella trattativa sulla riforma del patto di stabilità, per me è stata una strategia sbagliata. Però, se si trova l'accordo sul patto, mi aspetto che questa manfrina indegna sul Mes finisca". Lo dice a "Coffee Break" su La7 il deputato di Italia viva Luigi Marattin. "Credo che l'accordo sia a portata di mano. Certo – aggiunge Marattin - l'Italia dovrebbe fare in modo di non alimentare gli stereotipi su di essa. Se abbiamo già avuto i soldi per un obiettivo Pnrr, cioè la fine del mercato tutelato dell'energia e il passaggio al mercato libero non possiamo andare in Europa a chiedere una proroga. Anche perché il passaggio al mercato libero non farà pagare di più luce e gas ai consumatori". (Rin)