Viabilità: su A1 chiusa due notti per lavori stazione Pontecorvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano; dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cassino. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)