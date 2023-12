Roma: controlli antidroga nelle periferie, 11 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga nelle periferie della Capitale, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, di 11 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana, hashish, mdma e ketamina. I militari del nucleo Radiomobile di Roma, transitando in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, hanno arrestato un uomo che con atteggiamento sospetto era stato notato mentre camminava a piedi. Sottoposto a controllo, la perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 3 involucri di crack, un coltello a serramanico e una bomboletta spray al peperoncino. In via Ostiense, invece, un ragazzo di 18 anni è stato arrestato perchè trovato in possesso di 24 dosi di sostanze stupefacenti tra cui hashish, ketamina e mdma. La perquisizione effettuata presso l’abitazione del ragazzo ha permesso di rinvenire e sequestrare anche materiale utile per il confezionamento delle dosi. (segue) (Rer)