Roma: controlli antidroga nelle periferie, 11 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Quarticciolo, i carabinieri hanno arrestato due uomini di origini egiziane di 19 e 38, notati mentre erano intenti a scambiarsi qualcosa. In seguito i carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di crack e di cocaina. Bloccati immediatamente, i due indagati, per sfuggire all’arresto hanno apposto viva resistenza. In via Francesco Gentile, i carabinieri hanno arrestato un 53enne romano, notato dai militari mentre cedeva ad un’acquirente, una dose di cocaina estratta dal berretto che indossava, altre quattro le aveva in auto. L’acquirente invece è stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Roma Trullo hanno arrestato in flagranza un 33enne romano che circolava a bordo di un monopattino in via del Monte delle Capre e trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100grammi. (segue) (Rer)