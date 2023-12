Roma: controlli antidroga nelle periferie, 11 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Nemorese, inoltre, i carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato un 19enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, a bordo di un’auto a noleggio con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità del ragazzo, 56 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana, un telefono cellulare, nonché circa 1.100 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. In via Manin, un tunisino di 44 anni è stato arrestato perchè trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish, già suddivisi in dosi dopo essere stato notato nei pressi di un bar, avvicinarsi ad alcuni clienti seduti ai tavoli. Nel quartiere Tor Bella Monaca, via Giovan Battista Scozza, i militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due fratelli somali di 41 e 39 anni, con precedenti, notati mentre cedevano un involucro di cocaina a un acquirente che è stato segnalato alla prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Mentre i due indagati a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso di ulteriori 12 dosi di cocaina, pronti per essere venduti. (segue) (Rer)