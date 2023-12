Germania: intelligence classifica Afd in Sassonia come organizzazione estremista di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) in Sassonia è stata classificata dall’intelligence del Land come accertata organizzazione estremista di destra. È il terzo caso dopo Turingia e Sassonia-Anhalt. A livello nazionale, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)