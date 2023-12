Violenza donne: Ferrante (FI), bene nomina Concia per progetto "Educare alle relazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto il ministro Valditara a nominare Anna Paola Concia tra le garanti del progetto 'Educazione alle relazioni'. Per una società libera e senza pregiudizi, il pluralismo culturale, sociale e di genere è un pilastro essenziale nella formazione dei nostri ragazzi". E' quanto scrive in un post su X (ex Twitter) il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante. (Rin)