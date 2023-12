Municipio Roma X: M5s, approvato bilancio 2024-2026, tempi stretti e incongruenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato ieri la delibera di bilancio 2024-2026 con voto favorevole della maggioranza, Lega e Gruppo Misto. Contrari M5S, Fd'I e Azione. "Un campo largo inaspettato, quello che ha determinato il sì al parere sul bilancio", affermano in una nota i consiglieri M5s del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. "È stata una corsa contro il tempo, ci sono stati concessi pochi giorni per un'analisi delle voci di bilancio, poi passaggi veloci nelle commissioni, infine un termine ultimo per depositare l'Ordine del giorno e gli emendamenti fissato alle 12 di lunedì 4 dicembre: tali erano gli 'ordini di scuderia' dal Campidoglio", spiegano. Da una analisi delle risorse economiche in bilancio, abbiamo subito notato una palese incongruenza perché, nonostante il Municipio non abbia più le deleghe al riguardo, 1,5 milioni di euro sono destinati proprio alle spiagge e al Canale dei Pescatori", aggiungono. (segue) (Rer)