Municipio Roma X: M5s, approvato bilancio 2024-2026, tempi stretti e incongruenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma la cosa che ci ha più sorpresi - proseguono i consiglieri municipali del M5s - è stata quando siamo venuti a sapere che le procedure di gara per il salvamento in spiaggia sono state già avviate dall'amministrazione municipale. Come se il dipartimento Simu, invece di occuparsi, come sua natura vorrebbe, di appalti per le strade, si dedicasse a bandi per il sociale. Regna poi una gran confusione - concludono - a causa di fondi imputati a capitoli di bilancio completamente estranei. Riteniamo doveroso, quindi, che Roma Capitale e il Presidente del Municipio X chiariscano queste anomalie in quanto potrebbero compromettere le aggiudicazioni delle gare e generare ricorsi, motivo alla base di una nostra interrogazione presentata proprio in questi giorni al minisindaco Falconi". (Rer)