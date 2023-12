Frosinone: carabinieri di Sora incontrano studenti per parlare di bullismo e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Sora hanno incontrato gli studenti del liceo linguistico e delle scienze umane Vincenzo Gioberti per una lezione su bullismo e violenza di genere. "Vi chiedo di essere i nostri occhi e le nostre orecchie, ha detto il capitano dei carabinieri Domenico Cavallo. "Non dovete aver mai paura a rappresentare le vostre ansie e impressioni. Fare una segnalazione non è mai una accusa o una condanna verso qualcuno, perché l’informazione acquisita è solo lo spunto per approfondimenti su circostanze, fatti ed eventi per tutelare al meglio i cittadini e le realtà produttive e commerciali locali. Di contro, invece - ha concluso -, rischiare che alcune cose viste, sentite, o comunque sapute, non vengano riferite per timore, potrebbe far perdere l’unica occasione di aiutare qualcuno e, nella società odierna, non ce lo possiamo permettere".(Rer)