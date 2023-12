Patto stabilità: Giorgetti, progressi fatti testimoniano riconoscimento situazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi fatti nelle discussioni sulla revisione del Patto di stabilità "testimoniano che c'è un riconoscimento del fatto che non siamo in una situazione normale, c'è una guerra in Europa". Lo ha detto il ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, in una dichiarazione scritta, a seguito delle discussioni di questa notte fra i ministri delle Finanze europei sulla revisione della governance europea. "Riteniamo che le nuove regole fiscali devono essere coerenti con gli obiettivi definiti a livello europeo, in particolare con le sfide sul cambiamento climatico e con riferimento particolare alla difesa", ha concluso Giorgetti. (Beb)