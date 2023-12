Quirinale: Mattarella a Mignano Monte Lungo per anniversario battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, per prendere parte alle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della battaglia che porta il nome della località campana, una delle più importanti della Seconda guerra mondiale. Dopo aver passato in rassegna i reparti schierati, il capo dello stato ha deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento che ricorda i caduti della battaglia.(Rin)