Ue: Sanchez su nomina Calvino alla Bei, grande notizia per Europa e orgoglio per Spagna

- La nomina della ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, a presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) è una grande notizia per l'Europa e un motivo di orgoglio per la Spagna. Lo ha affermato su X il presidente del governo di Madrid, Pedro Sanchez, sottolineando che, oltre ad essere la prima donna a presiedere l'istituzione, è un "riconoscimento alla sua straordinaria carriera, al suo rigore e alla sua leadership nella politica economica" del Paese. "Un'elezione che rafforza la presenza e l'influenza della Spagna nelle organizzazioni internazionali. Congratulazioni, Nadia. Mi mancherai molto", ha concluso Sanchez nel suo messaggio. (Spm)