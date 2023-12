Romania: Bucarest condanna tentativi russi di interferire nei processi politici delle democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri romeno si unisce al Regno Unito nel condannare pubblicamente i tentativi della Federazione Russa di interferire nei processi politici ed elettorali degli Stati democratici. Lo ha riferito il dicastero in un comunicato. La Romania ha sostenuto l'adozione di una dichiarazione dell'Unione europea sul tema. La Romania esprime la sua preoccupazione per "l'interferenza nello spazio dell'informazione" allo scopo di "minare i processi democratici e la fiducia nelle autorità degli Stati che condividono gli stessi valori e aspirazioni", si legge. Bucarest condanna in particolare le "azioni di interferenza ibrida" indirizzate ai danni delle elezioni locali di novembre in Moldova: "Siamo preoccupati per la portata e la complessità di queste azioni, che riteniamo inaccettabili. Tali attività contravvengono alle norme di comportamento responsabile nel cyberspazio, concordate da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite", ha riferito il ministero romeno. (Rob)