Patto stabilità: Giorgetti, fatti progressi, serve coerenza fra regole fiscali e obiettivi strategici Ue

- Ci sono stati passi avanti sul Patto di stabilità e crescita e la speranza è quella di chiudere l'accordo entro fine anno. Lo ha detto il ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento pubblico alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Abbiamo fatto dei progressi, ma non siamo ancora all'accordo finale. I progressi, a giudizio dell'Italia, sono sul fatto che in qualche modo si riconosce che non siamo in condizioni normali e che devono essere assicurate delle condizioni speciali e specifiche per un periodo transitorio", ha detto. "In secondo luogo, ribadisco quella che deve essere la coerenza di sistema fra le regole fiscali che noi proponiamo in sede di Ecofin, con gli obiettivi strategici e politici che sono definiti a livello europeo, con particolare riferimento alle ragioni di difesa e sicurezza e alla sfida del cambiamento climatico che dobbiamo affrontare, supportando adeguatamente gli investimenti privati e pubblici", ha aggiunto. "In questo senso, abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti. L'auspicio è quello di arrivare a una conclusione quanto prima, in un Ecofin straordinario prima della fine dell'anno", ha concluso. (Beb)