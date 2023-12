Tlc: a Montesano sulla Marcellana arriva l'iniziativa "Open Fiber ti premia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica. Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Montesano sulla Marcellana oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in Hd, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", ha sottolineato Vincenzo Spina, field manager coordinator Campania-Basilicata di Open Fiber. Tra le sedi pubbliche collegate spiccano l'Istituto comprensivo di via Regina Margherita, l'Istituto Tecnico per il Turismo, la scuola per l'infanzia, la scuola primaria, la scuola di primo grado e il Municipio. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. (Rin)