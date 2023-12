Scozia: due manifestanti filopalestinesi arrestati dopo accuse a Starmer di essere "criminale di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate a Glasgow, in Scozia, dopo che il leader laborista britannico Keir Starmer è stato avvicinato da attivisti filopalestinesi che lo hanno accusato di "facilitare il genocidio" nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano “The Telegraph”. Una volta arrivato alla stazione ferroviaria della città, Starmer è stato avvicinato da un gruppo manifestanti con delle bandiere palestinesi, che gli ha gridato: "Keir Starmer, stai facilitando il genocidio a Gaza per mano di Israele. Libertà per la Palestina, fermate il genocidio. Siete responsabili dell'uccisione di bambini a Gaza". Altri manifestanti hanno definito Starmer un "criminale di guerra" e gli hanno detto: "Dovresti essere in prigione". (Rel)