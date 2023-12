Mes: Piero De Luca (Pd), Tajani e Giorgetti spieghino perché rinviano voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggendo i giornali oggi si resta basiti. Tajani si dichiara favorevole a ratificare la riforma del Mes e Giorgetti rimanda la responsabilità al Parlamento. Ci spieghino allora perché sono mesi che governo e maggioranza rinviano la discussione in Aula. Se sono d'accordo, in settimana è calendarizzata la nostra proposta di legge alla Camera. Basta un voto". Lo dichiara in una nota il capogruppo democratico in commissione Politiche Ue, Piero De Luca. (Com)