Francia: Macron, ricostruzione Notre Dame procede come previsto

- I lavori per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame a Parigi, andata parzialmente distrutta in un incendio nel 2019, stanno procedendo nel rispetto dei tempi previsti. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron visitando il cantiere a un anno esatto dalla data di riapertura. Il capo dello Stato ha espresso la sua "grande fierezza", ringraziando le squadre che stanno lavorando al progetto. Macron ha poi annunciato il lancio di un concorso per la realizzazione delle sei vetrate che verranno installate nella cattedrale e "porteranno il marchio del ventunesimo secolo". (Frp)