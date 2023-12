Natale: Coldiretti, torna il presepe in 6 case su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi sei italiani su dieci (55 per cento) hanno deciso quest'anno di fare il presepe per non rinunciare a tradizione che considerano importante e che è simbolo di rinascita e di speranza. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' diffuso in occasione del Villaggio della Coldiretti a Napoli nel week end dell'Immacolata, durante il quale si preparano tradizionalmente gli addobbi delle feste nelle case. In piazza Municipio è stato allestito il primo presepe vivente contadino dove ad essere protagonisti assieme alla Natività sono proprio gli agricoltori in carne e ossa, dal pastore al boscaiolo, assieme a quelli storici, comunque collegati alla quotidianità del cibo, dall'oste al fiascaro. I costumi sono stati realizzati a mano con autentici tessuti di San Leucio, seguendo la grande tradizione napoletana, così come gli strumenti a partire dagli antichi telai. (segue) (Com)