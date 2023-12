Milano: un nuovo quartiere riqualificato intorno a via Trento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risistemazione dell'area interesserà anche il mercato rionale di via Crema, ampliandone lo spazio dedicato. "Prosegue la riqualificazione di un'altra porzione di città - commentano gli assessori Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana), Arianna Censi (Mobilità) e Alessia Cappello (Sviluppo economico) - con il duplice obiettivo di restituire a cittadini e cittadine uno spazio urbano godibile, a vocazione pedonale e ciclabile, e di sanare la discontinuità oggi esistente con la zona di Porta Romana, prevedendo un unicum riqualificato fino all'ex Scalo, alla Fondazione Prada e all'ambito Symbiosis". Gli interventi, per un valore complessivo di circa 11,6 milioni di euro, verranno effettuati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e con gli extra oneri dovuti per la costruzione del nuovo Headquarter A2A, consistente nella realizzazione di due edifici. Le linee di indirizzo appena approvate sono funzionali alla firma della convenzione che avverrà a breve, e che dovrà comprendere anche la previsione di un nuovo parcheggio pubblico in piazza Trento. Il complesso degli interventi di riqualificazione dell'area prevede, infine, anche il recupero dei due edifici storici presenti, che hanno funzioni di servizio per A2A. (Com)